UŽIVO Lokalni izbori: Kordon ispred opštine Sečanj, u izbornom danu brojne nepravilnosti i incidenti

Zatvorena su birališta na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, a izborni dan obeležile su brojne nepravilnosti i incidenti.

20.20 - Kordon policije potiskuje građane ispred opštine Sečanj Kordon policije potiskuje građane od zgrade opštine Sečanj, prekoputa koje se nalaze prostorije SNS-a, javlja reporterka N1. Policija u opremi za razbijanje demonstracija pojavila se po zatvaranju birališta, oko 20 časova. 19.40 - Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu Pokret Kreni-promeni saopštio je večeras da su na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju