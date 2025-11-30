UŽIVO Lokalni izbori: Kordon ispred opštine Sečanj, u izbornom danu brojne nepravilnosti i incidenti

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
UŽIVO Lokalni izbori: Kordon ispred opštine Sečanj, u izbornom danu brojne nepravilnosti i incidenti

Zatvorena su birališta na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, a izborni dan obeležile su brojne nepravilnosti i incidenti.

20.20 - Kordon policije potiskuje građane ispred opštine Sečanj Kordon policije potiskuje građane od zgrade opštine Sečanj, prekoputa koje se nalaze prostorije SNS-a, javlja reporterka N1. Policija u opremi za razbijanje demonstracija pojavila se po zatvaranju birališta, oko 20 časova. 19.40 - Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu Pokret Kreni-promeni saopštio je večeras da su na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Kordon policije raspoređen ispred zgrade opštine Sečanj: Izbore u Mionici i Negotinu obeležile nepravilnosti i incidenti…

(BLOG) Kordon policije raspoređen ispred zgrade opštine Sečanj: Izbore u Mionici i Negotinu obeležile nepravilnosti i incidenti

N1 Info pre 1 minut
Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Zatvorena birališta, zna se konačna izlaznost, prvi rezultati se očekuju u toku večeri…

Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Zatvorena birališta, zna se konačna izlaznost, prvi rezultati se očekuju u toku večeri (foto, video)

Blic pre 0 minuta
UŽIVO Zatvorena birališna mesta, čekaju se rezultati: U Sečnju kordon policije ispred opštine, u Mionici i Negotinu zabeleženi…

UŽIVO Zatvorena birališna mesta, čekaju se rezultati: U Sečnju kordon policije ispred opštine, u Mionici i Negotinu zabeleženi incidenti

Danas pre 0 minuta
uživo Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Birališta zatvorena, izborni dan obeležili incidenti

uživo Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Birališta zatvorena, izborni dan obeležili incidenti

NIN pre 0 minuta
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju — očekuju se prvi rezultati glasanja

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju — očekuju se prvi rezultati glasanja

Sputnik pre 0 minuta
Zatvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

Zatvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

RTV pre 50 minuta
BLOG UŽIVO Kordon policije potiskuje građane ispred opštine Sečanj: Zatvorena birališta u Mionici, Sečnju i Negotinu

BLOG UŽIVO Kordon policije potiskuje građane ispred opštine Sečanj: Zatvorena birališta u Mionici, Sečnju i Negotinu

Nova pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSSitroenVanredni izboriPUPSZaječarNovi SadBugarskaTanjugFutogTužilaštvoSrpska napredna strankaSNSLokalni izborižandarmerijaTwitterizlaznostIzboribugarski vozNegotinMionicaPredrag Voštinić

Politika, najnovije vesti »

CRTA: U Negotinu incidenti i nepravilnosti bacaju ozbiljnu senku na demokratski duh izbora

CRTA: U Negotinu incidenti i nepravilnosti bacaju ozbiljnu senku na demokratski duh izbora

Danas pre 41 minuta
"Problema uvek ima" Kako kandidati vlasti i opozicije za predsednika opštine u Negotinu gledaju na izborni dan: "Došla je i…

"Problema uvek ima" Kako kandidati vlasti i opozicije za predsednika opštine u Negotinu gledaju na izborni dan: "Došla je i policija"

Blic pre 46 minuta
Ispred zgrade opštine u Sečnju okupljaju se građani, stigla i policija u oklopima

Ispred zgrade opštine u Sečnju okupljaju se građani, stigla i policija u oklopima

Danas pre 16 minuta
Policija „postupa na terenu“

Policija „postupa na terenu“

Danas pre 1 sat
Milivojević zahteva od TOK-a hapšenje predsednika Srbije

Milivojević zahteva od TOK-a hapšenje predsednika Srbije

Danas pre 41 minuta