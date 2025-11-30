Saobraćajna nesreća na auto-putu "Miloš Veliki", stradali dete i muškarac

Dete i muškarac su stradali, a žena je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, oko jedan sat posle ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smeru ka Čačku, na delu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin–Obrenovac, rečeno je RTS-u u policiji.

Do udesa je došlo u sudaru putničkog vozila i autobusa, saznaje RTS. Dr Danijela Jeftić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da su ekipe na licu mesta mogle da konstatuju samo smrt deteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentni centar, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć. Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom delu puta, kilometar i po pre mesta prve nesreće, u
