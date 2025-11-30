Uhapšen osumnjičeni da je nožem ranio muškarca ispred Narodne skupštine

RTS pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni da je nožem ranio muškarca ispred Narodne skupštine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Sumnja se da je D. P. jutros, oko 4.10, na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Novopazarac: Napravio tajni bunker u autu, policija ostala u šoku kad je videla šta krije

Uhapšen Novopazarac: Napravio tajni bunker u autu, policija ostala u šoku kad je videla šta krije

Telegraf pre 1 sat
Napravio tajni bunker u automobilu, pa sakrio preko 200 bokseva cigareta

Napravio tajni bunker u automobilu, pa sakrio preko 200 bokseva cigareta

B92 pre 36 minuta
U automobilu krio 266 boksova cigareta! Krivična prijava za muškarca zbog šverca

U automobilu krio 266 boksova cigareta! Krivična prijava za muškarca zbog šverca

Alo pre 1 sat
Zaplena na Špiljanima: U „bunkeru“ automobila pronađeno 266 boksova cigareta bez akciznih markica

Zaplena na Špiljanima: U „bunkeru“ automobila pronađeno 266 boksova cigareta bez akciznih markica

Serbian News Media pre 55 minuta
Napad nožem ispred Skupštine Srbije

Napad nožem ispred Skupštine Srbije

Sputnik pre 2 sata
Napravio tajni bunker u automobilu pa sakrio preko 200 bokseva cigareta: Protiv novopazarca biće podneta krivična prijava zbog…

Napravio tajni bunker u automobilu pa sakrio preko 200 bokseva cigareta: Protiv novopazarca biće podneta krivična prijava zbog šverca

RINA pre 2 sata
MUP: Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje nožem muškarca ispred Narodne skupštine

MUP: Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje nožem muškarca ispred Narodne skupštine

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Pao deo plafona u Sportskom centru Pinki u Zemunu

Pao deo plafona u Sportskom centru Pinki u Zemunu

Beta pre 16 minuta
(Video) "Loša ti je gluma, kamere su sve snimile" ovako je uhapšen napadač na Ćacilend

(Video) "Loša ti je gluma, kamere su sve snimile" ovako je uhapšen napadač na Ćacilend

Blic pre 5 minuta
Pao deo plafona u Sportskom centru Pinki u Zemunu

Pao deo plafona u Sportskom centru Pinki u Zemunu

Novi magazin pre 10 minuta
Uznemirujuće fotografije nesreće u kojoj su poginuli otac i dete: Auto ostao potpuno zgužvan! Sreten se zabio u autobus, ženi…

Uznemirujuće fotografije nesreće u kojoj su poginuli otac i dete: Auto ostao potpuno zgužvan! Sreten se zabio u autobus, ženi se i dalje bore za život (foto)

Kurir pre 11 minuta
Pao deo plafona u Sportskom centru "Pinki"

Pao deo plafona u Sportskom centru "Pinki"

Večernje novosti pre 20 minuta