Uhapšen osumnjičeni da je nožem ranio muškarca ispred Narodne skupštine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Sumnja se da je D. P. jutros, oko 4.10, na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.