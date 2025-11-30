Uhapšen 18-godišnjak osumnjičen za teško prebijanje 47-godišnjaka, maloletniku krivična prijava

Subotička policija uhapsili je I. V. K. (2007) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biće podneta krivična prijava u redovnom postupku, takođe zbog sumnje da je učestvovao u istom delu.

Sumnja se da su njih dvojica, zajedno sa još dve osobe za kojima policija intenzivno traga, 28. novembra palicama i drvenim palicama napali 47-godišnjeg Subotičanina. Napadnuti muškarac je zadobio teške telesne povrede koje su konstatovane u Opštoj bolnici u Subotici, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Osumnjičenom I. V. K. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Policija