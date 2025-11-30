Socijaldemokratska partija Srbije u Mionici prešla izborni cenzus

Na lokalnim izborima u Mionici, Socijaldemokratska partija Srbije ostvarila je značajan rezultat, uspevši da, na osnovu 92% prebrojanih biračkih mesta, pređe izborni cenzus i osvoji 3,4% glasova. Prema trenutnim projekcijama, očekuje se da će stranka imati sigurno jedno, a moguće i dva odbornička mesta u lokalnoj skupštini. Ovakav ishod predstavlja veliki uspeh za SDPS, naročito imajući u vidu da su izborni prag prešle još samo dve liste.