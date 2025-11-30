Od sutra penzije veće za 12,2 odsto

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od sutra penzije u Srbiji biti uvećane za 12,2 odsto.

Kako je Mali naveo na društvenim mrežama, svim penzionerima se, i ove godine, penzije uvećavaju mesec dana ranije, od decembra, umesto od januara, a te prve uvećane penzije biće isplaćene već početkom januara, pre božićnih praznika. ''Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija