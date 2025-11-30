Srpkinje poražene od Nemica

Sputnik pre 4 sati
Srpkinje poražene od Nemica

Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u trećem kolu prve faze Svetskog prvenstva od Nemačke sa 31:20.

Srbija se, bez obzira na poraz, plasirala u narednu rundu takmičenja jer je prethodno savladala Island i Urugvaj. Najefikasnija u srpskom timu bila je Dragana Cvijić sa pet golova, Aleksandra Vukajlović je dodala četiri, a Jovana Jovović tri. Po dva pogotka upisale su Emilija Lazić, Jovana Skrobić i Sara Garović. Na drugoj strani nezaustavljiva je bila Antje Dol sa osam golova, a Aleksija Hauf je upisala četiri. Nemačka je potvrdila status favorita, dok je
