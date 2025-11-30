Najveće iznenađenje SP će biti naredni rival rukometašica Srbije, svet ne pamti ovakav uspeh

Prva polovina programa u nedelju kada je poslednje kolo Svetskog prvenstva u rukometu za dame u pitanju završeno je, a dve utakmice posebno su probudile pažnju naših rukometašica.

Pored Islanda, koji je prošao našu grupu pobedom protiv Urugvaja 33:19, saznali smo i ime poslednjih rivalki u sledećoj fazi takmičenja. Farska Ostrva su nakon ispisivanja istorije i pobede protiv Španije, prve ikada na SP za njihovu žensku reprezentaciju, protiv Paragvaja slavile 36:25 i tako obezbedile prolazak u glavnu fazu takmičenja! Faranke su na krilima uspeha muške reprezentacije iz prethodnih godina napravile veliki uspeh, i pored toga što se radi o