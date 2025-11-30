Sahrana na kojoj je ponovo rođen srpski nacionalizam

Velike priče pre 38 minuta  |  Piše Veljko Miladinović
Ili, još jedan mit o Rankovićevoj sahrani

Da li ste nekada gledali snimak sa sahrane Aleksandra Leke Rankovića? Ako jeste, iznenadili biste se koliko njih nikada nije videlo kako je to zaista izgledalo – iako su sigurno o toj sahrani slušali nebrojano puta. Mogli ste, recimo, da vidite nešto o tome i u prepisci Svetislava Basare i Miljenka Jergovića o 1983, pa se tu našlo mesta i za priču o ovom događaju. Za svaki slučaj, evo još jednom: Slike sa sahrane Leke Rankovića na beogradskom Novom groblju,
Velike priče pre 38 minuta
