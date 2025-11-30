Protest ispred RTS-a: Vaše pravo da ne znate ništa

Vreme pre 2 sata
Protest ispred RTS-a: Vaše pravo da ne znate ništa

Nakon niza nasilnih incidenata u Mionici, Negotinu i Sečnju, studenti u blokadi pozvali su građane da se u 21 čas okupe ispred RTS-a, poručujući da javni servis ćuti o izbornim nepravilnostima

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama poziv građanima da se okupe ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu. „Svi na RTS 21.00. Vaše pravo da ne znate ništa o krađi izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju“, piše u objavi na društvenim mrežama studenata u blokadi. Tokom dana u sva tri mesta zabeleženi su incidenti. U Mionici je poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan V. Radovanović povređen u napadu metalnom šipkom, a oko 15 osoba je zadobilo povrede u
(VIDEO) Studenti i građani se okupili ispred RTS-a nezadovoljni izveštavanjem o lokalnim izborima

(VIDEO) Studenti i građani se okupili ispred RTS-a nezadovoljni izveštavanjem o lokalnim izborima

N1 Info pre 2 sata
Studenti u blokadi pozvali na skup ispred zgrade RTS

Studenti u blokadi pozvali na skup ispred zgrade RTS

N1 Info pre 3 sata
Studenti u blokadi pozvali na okupljanje ispred zgrade RTS-a u 21 sat

Studenti u blokadi pozvali na okupljanje ispred zgrade RTS-a u 21 sat

Ist media pre 3 sata
Usijanje u Mionici: Snimak "batinaša sa palicama" ispred prostorija SNS-a (video)

Usijanje u Mionici: Snimak "batinaša sa palicama" ispred prostorija SNS-a (video)

Pravda pre 2 sata
M'rš majku vam #ebem: Naprednjačke "ekipe" teraju građane, dok mirno prolaze ulicom! (video)

M'rš majku vam #ebem: Naprednjačke "ekipe" teraju građane, dok mirno prolaze ulicom! (video)

Pravda pre 2 sata
Studenti u blokadi za večeras najavili skup ispred zgrade RTS

Studenti u blokadi za večeras najavili skup ispred zgrade RTS

NIN pre 3 sata
Kreće opšti haos: Počeli protesti u Mionici - "Studenti u blokadi" zovu na protest ispred RTS-a

Kreće opšti haos: Počeli protesti u Mionici - "Studenti u blokadi" zovu na protest ispred RTS-a

Pravda pre 3 sata
Evropa na korak od debakla? Nemački kancelar upozorava: "Sve ćemo znati za par meseci, možda i nedelja"

Evropa na korak od debakla? Nemački kancelar upozorava: "Sve ćemo znati za par meseci, možda i nedelja"

Blic pre 1 sat
Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima 'ozbiljno ugrožena bezbednost'

Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’

Danas pre 1 sat
Studenti i građani ispred RTS-a nezadovoljni izveštavanjem o lokalnim izborima, saobraćaj obustavljen

Studenti i građani ispred RTS-a nezadovoljni izveštavanjem o lokalnim izborima, saobraćaj obustavljen

Danas pre 2 sata
Mi ne zaboravljamo, mi ne praštamo: Zborovi građana Kragujevca pozvali sutra na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Mi ne zaboravljamo, mi ne praštamo: Zborovi građana Kragujevca pozvali sutra na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Danas pre 3 sata
Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Vadite novi pasoš? Evo da li ćete morati ponovo da se registrujete u EES sistem

Blic pre 3 sata