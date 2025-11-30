Protest ispred RTS-a: Vaše pravo da ne znate ništa

Nakon niza nasilnih incidenata u Mionici, Negotinu i Sečnju, studenti u blokadi pozvali su građane da se u 21 čas okupe ispred RTS-a, poručujući da javni servis ćuti o izbornim nepravilnostima

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama poziv građanima da se okupe ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu. „Svi na RTS 21.00. Vaše pravo da ne znate ništa o krađi izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju“, piše u objavi na društvenim mrežama studenata u blokadi. Tokom dana u sva tri mesta zabeleženi su incidenti. U Mionici je poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan V. Radovanović povređen u napadu metalnom šipkom, a oko 15 osoba je zadobilo povrede u