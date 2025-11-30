Zemljište se ne smiruje: Odron u Kragujevcu stigao do zgrade Centra izvrsnosti

Zemljište u kompleksu kragujevačkog Centra izvrsnosti nastavlja da klizi, a odron se približio samom objektu, iako je grad najavio hitnu intervenciju

Veliki odron na novoizgrađenoj saobraćajnici u kompleksu kragujevačkog Centra izvrsnosti i dalje je aktivan, zemljište klizi, a nakon što su se odvalili novi veliki komadi asfalta, odron je praktično stigao do samog zida jedne od zgrada Centra, objavio je portal Glas Šumadije. Građevinarski stručnjak inženjer Danijel Dašić juče je u izjavi FoNetu najavio takvu mogućnost u slučaju da se momentalno ne preduzmu sve potrebne mere, kako bi se zaustavilo dalje klizanje