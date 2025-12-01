Red magle, red kiše, a novi haos je tek na pomolu Spremite se, ovo će nam uterati zimu u kosti (foto)

Republički hidrometetorološki zavod Srbije izdao je večeras u 21:25 novu meteorološku najavu

RHMZ najavljuje da će večeras i u toku noći u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka, na Pešterskoj visoravni i u planinskim predelima jugozapadne Srbije magla smanjivati vidljivost na 100 do 500m, lokalno i manje. - Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima - najavljuje RHMZ. RHMZ MALO TOPLIJE, OD SREDE UZ KOŠAVU U utorak ujutru mestimično slab mraz, u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka magla