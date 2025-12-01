Hitna pomoć: Dve lakše saobraćajne nezgode, mirna noć u Beogradu

U toku protekle noći došlo je do dve lakše saobraćajne nezgode na području Beograda, ali bez žrtava ili teže povređenih, a noć je protekla relativno mirno bez većih incidenata.

Učesnicima dve saobraćajne nezgode dati su uputi za dalje lečenje ili su sami, u privatnoj režiji, otišli do dežurnih zdravstenih ustanova, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći. Ekipe ove službe su tokom noći imale ukupno 113 intervencija, od čega 22 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput srčanih i onkoloških bolesnika, astmatičara i hipertoničara.