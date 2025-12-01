Kad voda peče: Na antivladine demonstrante u Gruziji bacan otrov iz Prvog svetskog rata

BBC News pre 1 sat | Maks Hadson, Oana Marikoko i

Gela Khasaia Jedan od demonstranata, Gela Hasaja, kaže da mu je koža gorela nakon što su poprskali tečnoću iz vodenog topa

Gruzijske vlasti su prošle godine upotrebile hemijsko oružje iz vremena Prvog svetskog rata da bi suzbile antivladine demonstrante, pokazuju dokazi koje je sakupio BBC.

„Mogli ste da osetite kako voda peče“, rekao je jedan od demonstranata za vodene topove uperene u njega i druge na ulicama glavnog grada Tbilisija.

Bila je to senzacija, rekao je, koja nije mogla odmah da se spere.

Demonstranti koji su protestovali zbog pauziranja pregovora gruzijske vlade o pridruživanju Evropskoj uniji požalili su se i na druge simptome - kratak dah, kašljanje i povraćanje, koji su trajali nedeljama.

Shutterstock Antivladini demonstranti u Gruziji žale se na dugotrajne simptome nakon što ih je policija porpskala tečnoću iz vodenih topova

BBC Svetski servis razgovarao je sa stručnjacima za hemijsko oružje, uzbunjivačima iz gruzijske policije za razbijanje demonstracija, i lekarima, i pronašao dokaze koji ukazuju na korišćenje otrova koji je francuska vojska nazvala „kamit“.

Gruzijske vlasti su rekle da su rezultati naše istrage „apsurdni“ i da je policija dejstvovala zakonski u reakciji na „ilegalno ponašanje brutalnih kriminalaca“.

Kamit je razvila Francuska protiv Nemačke u Prvom svetskom ratu.

Njegova naknadna upotreba je vrlo oskudno dokumentovana, ali se veruje da je povučen iz upotrebe u nekom trenutku 1930-tih, iz zabrinutosti zbog njegovih dugoročnih posledica.

Kao njegova zamena korišćen je CS gas - često nazivan i „suzavac“.

Konstantin Čahunašvili bio je jedan od ljudi okupljenih ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju tokom prve nedelje protesta koji su započeli 28. novembra 2024. godine.

Demonstrante je razbesnela objava vladajuće stranke da će pauzirati pregovore o pridruživanju EU.

Cilj dobijanja članstva u EU upisan je u gruzijski ustav.

Gruzijska policija odgovorila je raznim merama kontrole nereda, među kojima je bila i upotreba vodenog topa, biber spreja i CS gasa.

Doktor Čahunašvili, pedijatar koji je bio među ljudima poprskanim vodenim topom, i koji je učestvovao u mnogim drugim demonstracijama, rekao je da je imao osećaj da ga koža peče danima, i ta senzacija nije mogla da se spere.

Štaviše, kaže on, „bilo je samo još gore kad biste pokušali da je sperete vodom“.

Doktor Čahunašvili je želeo da otkrije da li su i drugi osećali iste simptome.

I zato je zatražio, preko društvenih mreža, da oni koji su takođe bili pogođeni merama kontrole mase tokom prve nedelje demonstracija ispune njegov upitnik.

Javilo se gotovo 350 ljudi, a skoro polovina je rekla da je trpela jednu ili više nuspojava više od 30 dana.

Ovi dugoročni simptomi varirali su od glavobolje, do iscrpljenosti, kašlja, kratkog daha i povraćanja.

BBC Dr Konstantin Čakunašvili je sproveo studiju o simptomima koji su se razvili kod demonstranata nakon što je i sam pretrpeo posledice prskanja tečnošću iz vodenog topa

Druge stručne kolege su u međuvremenu analizirale njegovu studiju i prihvatili da bude pbjavljena u Toksikolodži riportsu, međunarodnom naučnom časopisu.

Doktor Čahunašvili je lično pregledao 69 ljudi od onih koje je anketirao i otkrio da imaju „značajnije povišeno prisustvo abnormalnosti“ u električnim signalima srca.

Izveštaj doktora Čahunašvilija poklapao se sa zaključcima do kojih su došli lokalni novinari, lekari i organizacije za građanska prava - da je u vodeni top moralo biti dodato nekakvo hemijsko sredstvo.

Oni su pozvali vladu da kaže šta je koristila, ali je Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležno za policiju, odbilo to da uradi.

Nekoliko visoko pozicioniranih uzbunjivača povezanih s Odeljenjem za specijalne zadatke - zvanično ime za gruzijsku policiju zaduženu za razbijanje demonstracija - pomoglo je da BBC utvrdi verovatni identitet ovog hemijskog sredstva.

Bivši šef oružarnice u odeljenju, Laša Šergelašvili, veruje da je to isto ono jedinjenje za koje je od njega traženo da ga testira za upotrebu u vodenim topovima 2009. godine.

Efekti tog proizvoda, kaže on, nisu ličili ni na šta sa čim se prethodno susreo.

Lasha Shergelashvili Laša Šergelašvili je bio zadužen za naoružanje gruzijske policije za suzbijanje demonstracija i kaže da je bio uznemiren rezultatima testova nove hemikalije planirane za vodeni top

Bilo mu je teško da diše nakon što je stajao blizu mesta koje je bilo poprskano sredstvom, a on i 15-20 kolega koji su ga testirali sa njim nisu mogli posle lako da ga speru.

„Primetili smo da njegov efekat ne jenjava, kao što je slučaj s običnim suzavcem.

„Čak i kad smo isprali lice vodom, a potom sa specijalnim rastvorom sode bikarbone i vode, spremljenim unapred, i dalje nismo mogli slobodno da dišemo.“

Šergelašvili kaže da je, kao rezultat njegovih testova, predložio da se ovo hemijsko sredstvo ne koristi.

Ali on kaže da su vozila sa vodenim topom uprkos tome bila napunjena njim.

Tako je ostalo najmanje do 2022. godine, kad je dao otkaz i napustio zemlju.

Govoreći iz njegovog novog doma u Ukrajini, za BBC kaže da kad je gledao snimke protesta prošle godine, odmah je posumnjao da su demonstranti bili izloženi istom hemijskom sredstvu.

Kolege sa kojima je ostao u kontaktu, a koji su i dalje u aktivnoj službi, takođe su mu rekli da je tako, dodaje on.

BBC je razgovarao sa još jednim policijskim službenikom visokog ranga koji je potvrdio da šta god da je bilo ubačeno u vozila sa vodenim topom dok je Šergelašvili bio zaposlen u službi isto je ono jedinjenje upotrebljeno za vreme protesta u novembru i decembru 2024. godine.

Kad je Šergelašvili upitan da li je proizvod koji je testirao mogao biti samo CS gas koji iritira oči, kožu i respiratorni sistem, ali samo privremeno, rekao je da je izgledalo kao da je to sredstvo mnogo jače od toga.

„Ne mogu da vam dam primer ili da ga uporedim sa bilo čim drugim“, kaže on, dodavši da je „verovatno 10 puta jači“ od konvencionalnih agensa za kontrolu nereda.

„Na primer, ako prolijete ovu hemikaliju na zemlju, nećete moći da ostanete u toj oblasti naredna dva, tri dana, čak i kad je sperete vodom.“

Šergelašvili ne zna ime hemijskog sredstva koje mu je bilo naloženo da testira.

Ali BBC je uspeo da dođe do primerka popisa inventara iz Odeljenja za specijalne zadatke, od decembra 2019. godine.

Otkrili smo da je taj popis sadržao dva neimenovana hemijska sredstva.

Bile su prosto navedena kao „Hemijska tečnost UN1710“ i „Hemijski prah UN3439“, zajedno sa uputstvom kako ih pomešati.

Želeli smo da proverimo da li je taj popis autentičan, pa smo ga pokazali još jednom bivšem policijskom službeniku visokog ranga iz policije za razbijanje demonstracija , koji nam je potvrdio da izgleda kao da je pravi.

On je identifikovao dve neimenovane hemikalije kao verovatno one koje su dodate u vodene topove.

Naš sledeći korak bio je da otkrijemo koja su to hemijska sredstva.

UN1710 je bilo lako identifikovati jer je to šifra za trihloroetilen (TCE), rastvor koji omogućava drugim hemijskim sredstvima da se rastvore u vodi.

Potom smo pokušali da shvatimo kojoj hemikaliji je on pomogao da se rastvori.

UN3439 je bilo mnogo teže identifikovati jer je to kišobranska šifra za čitav dijapazon industrijskih hemikalija, od kojih su sve opasne.

Jedini od ovih za koji smo otkrili da je nekada bio upotrebljen kao agens za kontrolu nemira bio je bromobenzil cijanid, poznat i kao kamit, koji su Saveznici razvili za upotrebu u Prvom svetskom ratu.

Shutterstock Veliki broj demonstranata bio je okupljen ispred gruzijskom parlamenta novembra prošle godine

Pitali smo Kristofera Holstidža, vodećeg svetskog stručnjaka iz oblasti toksikologije i hemijskog oružja, da proceni da li naši dokazi ukazuje na kamit kao verovatni agens koji je upotrebljen.

Na osnovu rezultata studije doktora Čahunašvilija, iskaza žrtava, popisa policije za razbijanje demonstracija i Šergelašvilijegovg svedočanstva o hemijskim testovima, on veruje da to jeste slučaj.

„Na osnovu dostupnih dokaza... kliničkih rezultata koje su izveli, izjava onih koji su bili izloženi i drugih svedoka, to je sve u skladu sa bromobenzil cijanidom.“

Isključio je verovatnoću da su simptome izazvale konvencionalnije mere za kontrolu masa, kao što je CS gas, koji je gruzijska policija za razbijanje demonstracija takođe koristila prošle godine.

„Upornost kliničkih efekata... nije u skladu sa tipičnim agensima koji se koriste za razbijanje mase, kao što je CS“, rekao je on.

„Nikad još nisam video da se kamit koristi u savremenom društvu. Kamit izaziva naglašenu iritaciju i ta iritacija traje.“

Spekulisao je da bi bio upotrebljen zato što se ponaša kao snažno sredstvo odvraćanja.

„To bi onesposobilo ljude na dug vremenski period.

„Ne bi mogli da se dekontaminiraju. Morali bi da idu u bolnicu. Morali bi da napuste oblast.

„Ako je zaista da je ovo hemijsko sredstvo vraćeno u upotrebu ono je zapravo izuzetno opasno.“

Kamit je bio nakratko korišćen kao agens za kontrolu nereda u američkoj policiji neposredno posle Prvog svetskog rata, ali se odustalo od njega nakon što su izumljene bezbednije opcije kao što je CS gas.

Prema međunarodnom pravu, policijske službe smeju da koriste hemijska sredstva kao agense za kontrolu mase dok god se smatraju proporcionalnim i imaju samo kratkoročne efekte.

Imajući u vidu da su policiji dostupniji bezbedniji i konvencionalniji agensi za kontrolu nereda, zastarelo i jače sredstvo moglo bi se klasifikovati kao hemijsko oružje, prema stručnjacima za oružje koje je konsultovao BBC.

Naši nalazi su zabrinjavajući, rekla je specijalni izvestiteljka UN za torturu Alis Edvards.

Edvards je prethodno već pisala gruzijskoj vladi povodom navoda o policijskom nasilju i torturi za vreme protesta.

BBC „Stanovništvo nikada ne bi trebalo da bude podvrgnuto eksperimentima", kaže Alis Edvards iz UN

Odsustvo stroge regulative za upotrebu hemijskih sredstava u vodenim topovima problem je koji bi ona volela da bude rešen.

„To me navodi da ovu praksu smatram eksperimentalnim oružjem.

„A stanovništvo nikad ne sme biti podvrgnuto eksperimentima. To je apsolutno kršenje zakona o ljudskim pravima.“

Ona je istakla da bilo koji efekat mere za kontrolu nemira mora biti privremen prema međunarodnom pravu i da su opisani simptomi „jači od onoga što bi se smatralo privremenim i prihvatljivim!.

„I zato svi ti slučajevi moraju biti istraženi, pa čak i pod kategorijom torture ili nekog drugog zlostavljanja.“

Gruzijske vlasti opisuju naše nalaze kao „krajnje neozbiljne“ i „apsurdne“.

One su rekle da su organi reda delovali „u okvirima zakona i ustava“ kad su reagovali na „ilegalne postupke brutalnih kriminalaca“.

Protesti u aveniji Rustaveli u Tbilisiju smanjili su se po obimu pošto je vlada pojačala novčane i zatvorske kazne, ali ne i po učestalosti.

Skoro svake noći tokom protekle godine, demonstranti su pozivali na ostavku vlade koju optužuju za nameštanje izbora, služenje ruskim interesima i usvajanje sve drakonskijih zakona protiv građanskog društva.

Vladajuća stranka Gruzijski san negirala je da su vlada ili počasni predsednik stranke Bidzina Ivanišvili ili proruski orijentisani, ili da služe ruskim interesima.

Ona je za BBC rekla da su zakonodavne promene u proteklih godinu dana u najboljim interesima „javnog dobra“.

(BBC News, 12.01.2025)