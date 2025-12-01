Kalas strahuje da će pregovori Vitkofa i Putina staviti sav pritisak na Ukrajinu

Beta pre 38 minuta

Sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i predsednika Rusije Vladimira Putina, najavljen za sutra, u utorak, može sav pritisak postizanja mirovnog rešenja za rat u Ukrajini staviti na Kijev, upozorila je danas u Briselu visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas).

"Bojim se da će sav pritisak biti vršen ka slabijoj strani jer je predaja Ukrajine najlakši način da se okonča taj rat", rekla je Kalas novinarima posle sastanka ministara odbrane EU u Briselu, preneli su francuski mediji.

Vitkof sutra ima sastanak sa Putinom posle pregovora američke i ukrajinske delegacije proteklog vikenda u američkoj saveznoj državi Floridi.

Ukrajinsku delegaciju je predvodio Rustem Umarov koji je danas rekao da je tokom tih razgovora postignut "značajan napredak".

"Tokom dva veoma produktivna dana u SAD postigli smo značajan napredak, iako neke tačke i dalje zahtevaju prilagođavanje", objavio je Umarov na Fejsbuku dodavši da su se on i američka strana složili da održavaju "stalni" kontakt.

