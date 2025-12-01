Makron: Trenutno ne postoji sveobuhvatni mirovni plan za Ukrajinu

Beta pre 55 minuta

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas posle sastanka u Jelisejskoj palati sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim da za sada ne postoji sveobuhvatni mirovni plan za Ukrajinu, preneli su francuski mediji.

"Danas ne postoji finalizovani plan u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Može ga finalizovati samo predsednik Zelenski", rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom i dodao da će "američki posrednici putovati u Moskvu u narednim satima".

Predsednik Francuske je rekao da po pitanjima zamrznute ruske imovine, bezbednosnih garancija, pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i evropskih sankcija, američki plan može da bude finalizovan samo sa Evropljanima za stolom.

"Dakle, još uvek smo u preliminarnoj fazi. To nije sveobuhvatni mirovni plan. Za sveobuhvatni mirovni plan, Ukrajina, Rusija i Evropljani će morati svi biti za stolom", naglasio je Makron.

Zelenski je rekao da Ukrajina mora da garantuje svojim građanima da neće biti dalje agresije.

"Rusija mora da okonča ovaj rat koji je započela, ali nastavlja da vodi", rekao je Zelenski i dodao da treba osigurati da "Rusija ne oseća da dobija nagradu za ovaj rat", aludirajući na teritorijalne zahteve Moskve.

Makron je razgovore o mirovnom planu ipak nazvao "trenutkom koji bi mogao biti prekretnica" za budućnost mira u Ukrajini i bezbednost u Evropi.

Razgovori su deo niza diplomatskih aktivnosti čiji je cilj da se dođe do prekida vatre u skoro četvorogodišnjem ratu u Ukrajini.

Poseta Zelenskog Parizu usledila je nakon sastanka ukrajinskih i američkih zvaničnika na Floridi u nedelju, koji je državni sekretar Marko Rubio opisao kao produktivan.

Dve strane su radile na izmenama plana koji su sastavile SAD, a koji je stvaran u pregovorima Vašingtona i Moskve, ali je kritikovan kao previše usmeren ka ruskim zahtevima.

Te kritike su možda bile najžešće od strane evropskih saveznika Ukrajine koji su, iako su pozdravili mirovne napore SAD, odbacili ključne principe plana.

"Ali želim da pohvalim mirovne napore SAD", dodao je Makron.

Prema njegovim rečima, u narednim danima biće održani "ključni razgovori" između američkih zvaničnika i zapadnih partnera, a cilj im je da razjasne učešće SAD u bezbednosnim garancijama koje će biti pružene Ukrajini nakon potencijalnog prekida vatre ili mirovnog sporazuma.

Makron je osudio kontinuirani napad Rusije na Ukrajinu: "U vreme kada govorimo o miru, Rusija nastavlja da ubija i uništava", rekao je Makron.

Makronova kancelarija je prethodno saopštila da su on i Zelenski razgovarali sa drugim evropskim partnerima, uključujući lidere iz Velike Britanije, Nemačke, Poljske, Italije, Norveške, Finske, Danske i Holandije.

U razgovorima su učestvovali i zvaničnici Evropske unije Antonio Košta i Ursula fon der Lajen, kao i generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Makron i Zelenski su takođe razgovarali telefonom sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom, saopštila je Makronova kancelarija.

Američki predsednik Donald Tramp je umanjio značaj originalnog mirovnog okvira svoje administracije od 28 tačaka, koji bi ograničio veličinu ukrajinske vojske, blokirao pridruživanje zemlje NATO-u i zahtevao od Ukrajine da se odrekne teritorija u Donbasu. Rekao je da je taj plan "koncept" koji treba "doraditi".

Nemački kancelar Merc odbacio ideju da Ukrajini bude nametnut mir

Evropljani će se protiviti nametnutom miru Ukrajini, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) uoči za sutra zakazanih razgovora između američkog izaslanika Donalda Trampa (Trump) Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Pratimo jasnu liniju. Nema odluka koje se tiču Ukrajine i Evrope bez Ukrajinaca i bez Evropljana, nema nametnutog mira iza leđa Ukrajine, nema slabljenja ili podele Evropske unije i NATO-a", rekao je Merc posle telefonskog razgovora ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama, preneli su svetski mediji.

Vitkof će sutra u Moskvi sa Putinom razgovarati o planu za rešavanja sukoba u Ukrajini, dok Evropa strahuje da je taj plan više naklonjen Rusiji.

(Beta, 01.12.2025)