Zelenski: Umerov će uskoro podneti detaljan izveštaj

B92 pre 1 sat
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dobiće detaljan izveštaj o razgovorima sa delegacijom SAD na Floridi tokom svoje posete Irskoj u utorak.

Izveštaj će podneti Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i šef ukrajinske delegacije, objavio je ukrajinski lider tokom konferencije za medije sa svojim francuskim kolegom, Emanuelom Makronom. Zelenski je rekao da je ukrajinska delegacija dobila viziju američkih pregovarača za mirovno rešenje i da će mu u utorak u Irskoj podneti detaljan izveštaj. "Dobiću kompletan brifing od naše delegacije sutra, ne preko telefona. Stići će u Irsku.
