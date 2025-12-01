10.000 dinara za svako dete: Danas počinje podela novogodišnjih vaučera u Beogradu, na spisku ove prodavnice

Vrednost vaučera povećana je ove godine sa 6.000 na 10.000 dinara Roditelji mogu preuzeti vaučere u opštinama do 15. januara, a koristiti ih do 15. marta u odabranim prodavnicama Podela vaučera za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u tim ustanovama, počinje danas, 1. decembra.

Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje ove vaučere, a roditeljima čija deca ne idu vrtiće omogućili smo preuzimanje vaučera u opštini, najavila je prošle nedelje sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, objavio je Beoinfo. Roditelji čija deca ne idu u vrtiće vaučere mogu preuzeti u opštinama, izjavila je ranije sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić. Kako je gradonačelnik Aleksandar Šapić ranije najavio, vrednost