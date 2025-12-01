Danas počinje podela vaučera: za decu i prosvetare u Beogradu! Ove godine je njihova vrednost 10.000 dinara

Kurir pre 13 minuta  |  Beta
Danas počinje podela vaučera: za decu i prosvetare u Beogradu! Ove godine je njihova vrednost 10.000 dinara

Roditelji čija deca ne idu u vrtiće vaučere mogu preuzeti u opštinama, izjavila je ranije sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Roditelji će u opštinama do 15. januara moći da preuzmu vaučere, koji će moći da se iskoriste do 15. marta u radnjama Sport Vision, N Sport, N Fashion, N Selection, Dexy Co, Planeta Sport, Buzz, Run’n more, Adidas, Inter Sport, Extra Sport, Puma, to jest u više od 100 radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština. Vaučeri će moći da se "iskoriste za kupovinu proizvoda za bebe, pelena, bebi-opreme, hrane za bebe, igračaka, društvenih igara, školske opreme, opreme za
