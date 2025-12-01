"Možemo govoriti otvoreno" oglasio se Zelenski nakon pregovora u SAD: Obratio se direktno Trampu

Ukrajinski predsednik Zelenski naglasio je fokus razgovora na očuvanju suvereniteta i interesa Ukrajine Razgovori između ukrajinske i američke delegacije održani su na Floridi, uz otvorenu i konstruktivnu dinamiku Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da je fokus razgovora ukrajinske i američke delegacije tokom sastanka na Floridi bio na tome da se postaraju Ukrajina zadrži svoj suverenitet i nacionalne interese. ''Danas, nakon što su timovi završili