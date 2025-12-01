Poznato kad tačno kreće isplata uvećanih penzija! Primanja podignuta za oko 6.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prva isplata uvećane penzije, koja je od danas viša za 12,2 odsto, početi trećeg, četvrtog ili petog januara.

"Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju", rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice gde je u poseti porodici Janković koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja. Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra. Prosečna decembarska penzija biće