Poznato kad tačno kreće isplata uvećanih penzija! Primanja podignuta za oko 6.000 dinara

Blic pre 4 sati
Poznato kad tačno kreće isplata uvećanih penzija! Primanja podignuta za oko 6.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prva isplata uvećane penzije, koja je od danas viša za 12,2 odsto, početi trećeg, četvrtog ili petog januara.

"Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju", rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice gde je u poseti porodici Janković koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja. Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra. Prosečna decembarska penzija biće
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dobro nam došao predsedniče: Vučić domaćinski i uz čašicu rakije dočekan u domaćinstvu Jankovića u Mionici (FOTO)(VIDEO)…

Dobro nam došao predsedniče: Vučić domaćinski i uz čašicu rakije dočekan u domaćinstvu Jankovića u Mionici (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 13 minuta
Penzije od danas uvećane za 12,2%: Vučić čestitao penzionerima i poželeo veće penzije

Penzije od danas uvećane za 12,2%: Vučić čestitao penzionerima i poželeo veće penzije

B92 pre 3 sata
Predsednik: Parlamentarni izbori najkasnije u roku od godinu dana

Predsednik: Parlamentarni izbori najkasnije u roku od godinu dana

RTV pre 3 sata
Vučić posetio porodicu Janković kod Mionice

Vučić posetio porodicu Janković kod Mionice

PP media pre 4 sati
Nema lepih vesti, i ne očekujem ih! Vučić o NIS-u: Težak period je pred nama

Nema lepih vesti, i ne očekujem ih! Vučić o NIS-u: Težak period je pred nama

Blic pre 4 sati
Vučić posetio porodicu Janković kod Mionice

Vučić posetio porodicu Janković kod Mionice

PP media pre 4 sati
Vučić: Još nema novosti iz SAD o NIS-u, sutra veliki sastanak tim povodom

Vučić: Još nema novosti iz SAD o NIS-u, sutra veliki sastanak tim povodom

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeFarmaMionica

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost Srbije

Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost Srbije

Danas pre 3 minuta
„Kada prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu do 4.000 ljudi ostaje bez posla, a u NIS-u 12.000“: Poslanici o problemima u…

„Kada prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu do 4.000 ljudi ostaje bez posla, a u NIS-u 12.000“: Poslanici o problemima u vezi sa NIS-om

Nova pre 3 minuta
Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, sastanak počinje u 10.30 časova

Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, sastanak počinje u 10.30 časova

Euronews pre 8 minuta
Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Vučić sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

Blic pre 13 minuta
Dobro nam došao predsedniče: Vučić domaćinski i uz čašicu rakije dočekan u domaćinstvu Jankovića u Mionici (FOTO)(VIDEO)…

Dobro nam došao predsedniče: Vučić domaćinski i uz čašicu rakije dočekan u domaćinstvu Jankovića u Mionici (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 13 minuta