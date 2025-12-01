Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Danas pre 35 minuta  |  Fonet
Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Za sada ne možemo da dajemo precizne informaciju o tome koliko je osoba uključenih u današnje incidente privedeno jer se i dalje radi i sakupljaju se podaci, rečeno je večeras agenciji FoNet u Policijskoj stanici Mionica.

U telefonskoj izjavi preporučili su da se te informacije zatraže sutra „legalnim putem“, jer oni „nisu ovlašćeni da izdaju saopštenja“. Policijski službenik koji je odgovorio na poziv FoNeta rekao je da su kolege na terenu i da su „postupanja u toku“ nakon više incidenta tokom izbornog dana u Mionici i okolnim selima. Loklani izbori su i u Sečnju, a u loklanoj policijskoj stanici odgovorili su da nisu ovlašćeni da daju informacije o broju postupanja na terenu.
