Studenti u akciji Raspiši pobedu u nedelju u Vranju i širom Srbije

Vranje news pre 32 minuta  |  Vranjenews
Studenti u akciji Raspiši pobedu u nedelju u Vranju i širom Srbije

Studenti u blokadi u nedelju u Vranju i širom Srbije organizuju akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, tokom koje prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Svi građani koji to žele inicijativu mogu da podrže u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova. Neki od njih su u Vranju, Bujanovcu, Surdulici, Vladičinom Hanu i drugim opštinama okruga. Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs. Prema poslednjim dostupnim podacima, potpisi će se prikupljati u 113 mesta na 491 štandu. Na sajtu su objavljene i satnice po kojima štandovi funkcionišu. Portal N1.info javlja da je
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

N1 Info pre 2 minuta
Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Blic pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji…

BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji bazar, studenti spremili bogat program

Nova pre 2 minuta
Pogledajte susret hirurga Dugalića, rektora Đokića i proslavljenog košarkaša Bodiroge sa građanima na Studentskom trgu VIDEO…

Pogledajte susret hirurga Dugalića, rektora Đokića i proslavljenog košarkaša Bodiroge sa građanima na Studentskom trgu VIDEO

Nova pre 32 minuta
Studentska akcija „Raspiši pobedu“: Prikupljanje potpisa na više lokacija (FOTO)

Studentska akcija „Raspiši pobedu“: Prikupljanje potpisa na više lokacija (FOTO)

Šabačke novosti pre 22 minuta
Rektor Vladan Đokić, Vladimir Dugalić i Dejan Bodiroga došli da podrže studente (VIDEO)

Rektor Vladan Đokić, Vladimir Dugalić i Dejan Bodiroga došli da podrže studente (VIDEO)

Danas pre 37 minuta
UŽIVO Studenti u akciji „Raspiši pobedu“: Prikupljanje potpisa na skoro 500 lokacija, podrška i od rektora Vladana Đokića…

UŽIVO Studenti u akciji „Raspiši pobedu“: Prikupljanje potpisa na skoro 500 lokacija, podrška i od rektora Vladana Đokića (FOTO/VIDEO)

Danas pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeParlamentarni izboriBujanovacIzboriSurdulica

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

N1 Info pre 2 minuta
U Zvečanu veliki odziv građana, za sada bez neregularnosti

U Zvečanu veliki odziv građana, za sada bez neregularnosti

RTV pre 27 minuta
Ako Kurti ode, postoji šansa za dijalog: Koji rezultat izbora na Kosovu najviše odgovara srpskoj zajednici

Ako Kurti ode, postoji šansa za dijalog: Koji rezultat izbora na Kosovu najviše odgovara srpskoj zajednici

Blic pre 17 minuta
Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Blic pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji…

BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji bazar, studenti spremili bogat program

Nova pre 2 minuta