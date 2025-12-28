Studenti u akciji Raspiši pobedu u nedelju u Vranju i širom Srbije

Studenti u blokadi u nedelju u Vranju i širom Srbije organizuju akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, tokom koje prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Svi građani koji to žele inicijativu mogu da podrže u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova. Neki od njih su u Vranju, Bujanovcu, Surdulici, Vladičinom Hanu i drugim opštinama okruga. Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs. Prema poslednjim dostupnim podacima, potpisi će se prikupljati u 113 mesta na 491 štandu. Na sajtu su objavljene i satnice po kojima štandovi funkcionišu. Portal N1.info javlja da je