FOTO, VIDEO Održana akcija "Raspiši pobedu": Studenti prikupljali potpise za izbore

Radio 021 pre 2 sata  |  Insajder, 021.rs
Održana je akcija studenata u blokadi "Raspiši pobedu" tokom koje su prikupljali potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

U kampusu Univerziteta u Novom Sadu vreme prikupljanja potpisa bilo je produženo do 22 sata. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Građani su inicijativu mogli da podrže u više od 100 opština i gradova. Papir koji su građani potpisivali naslovljen je "Odluka", a njime se zahteva "u skladu sa članom 109 Ustava Republike Srbije, da Vlada uputi obrazloženi predlog Predsedniku Republike za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje
