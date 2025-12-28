BLOG Kreće brojanje potpisa prikupljenih u akciji „Raspiši pobedu“: Studenti najavili da će im za neka mesta biti potrebno i više dana

Studenti u blokadi danas prikupljaju potpise građana na više lokacija u Beogradu, kao i u drugim gradovima Srbije za podršku raspisivanju izbora.

Kako su ranije najavili, cilj akcije "Raspiši pobedu" je priprema za vanredne parlamentarne izbore, što je mesecima njihov jedini zahtev. Pored potpisa, studenti organizuju i druge akcije, te će tako u Studentskom parku u Beogradu biti organizovan bazar, kako bi prikupili donacije za naredne aktivnosti, a biće organizovane i razne radionice. Veliki broj građana odazvao se danas pozivu studenata u Čačku i potpisao zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih