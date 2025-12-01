Nikola Nešić (Nova snaga): Sistem je zakazao i ne postoji, gradonačelnik i načelnica odgovorni, zahtevamo ostavke

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Nikola Nešić (Nova snaga): Sistem je zakazao i ne postoji, gradonačelnik i načelnica odgovorni, zahtevamo ostavke

Urušavanje dela objekta u centru Kragujevca ne smemo posmatrati kao izolovan incident, već kao simptom dubokih sistemskih problema: godinama zapuštenog sistema kontrole, nedovoljnog nadzora i neodgovornog upravljanja rizicima.

Naše zahtjeve zasnivamo isključivo na dokumentaciji, planskim rešenjima, urbanističkom projektu, lokacijskim uslovima, važećim propisima i praksi građevinske struke — ništa više, ništa manje, navodi se u saopštenju Nikole Nešića, lidera Nove snage, koje prenosimo: Radi se o stambeno-poslovnom objektu koji prema projektu spada u kategoriju sa više od tri stana. Urbanistički projekat je izrađen i formalno potvrđen u junu 2025. godine, a javan je na sajtu grada, uz
Kragujevac

