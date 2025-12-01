Zborovi građana Kragujevca pozvali na odavanje počasti novosadskim žrtvama

Kragujevački zborovi građana pozvali na odavanje počasti žrtvama u Novom Sadu od 11:52 do 12:08 sati na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije, piše Danas.

Danas je 13 meseci od pada nadstrešnice i ubistva 16 ljudi, 13 meseci bez odgovora 13 meseci …. 13 meseci … Mi ne zaboravljamo. Mi ne praštamo, navodi se u pozivu zborova građana Kragujevca koji se deli na društvenim mrežama i viber grupama. Mi još jednom 16.-minutnom tišinom odajemo počast žrtvama sistema. Tišina 11:52 – 12:08, naveli su zborovi građana u svom pozivu.