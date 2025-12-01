Završen prvi međunarodni festival za decu i mlade „Osmeh Niša“

Dodelom nagrada i revijalnim programom u subotu je u Nišu završen Prvi međunarodni festival pozorišta za decu i mlade „Osmeh Niša“ koji se održavao od 24. do 29. novembra.

U takmičarskom programu odigrano je devet predstava: „Magični grad“ Pozorišta lutaka „Pinokio“ iz Beograda, „Utopija“ Kazališta lutaka Mostar (BiH), „Igraj se sa mnom!“ Dečjeg pozorišta iz Subotice, „Mačak u čizmama“ Pozorišta lutaka Niš, „Crvene cipele“ Pozorišta za decu i mlade „Merlin“ iz Temišvara (Rumunija), „Pinokio“ Pozorišta „Bora Stanković“ Vranje, „Vilinjska gora“ Korifej teatra iz Kolašina (Crna Gora), „Čarobni kamen“ Gradskog pozorišta Podgorica (Crna