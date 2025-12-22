Zadržavanja za teretnjake na Batrovcima šest sati, a evo kako je na ostalim prelazima tokom večeri: Oglasio se AMSS

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju 360 minuta, na prelazu Šid 180, a na graničnom prelazu Gradina 150 minuta.

Putnička vozila na prelazu Sremska Rača na ulazu čekaju 30 minuta, na prelazu Preševo na izlazu 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim stanicama nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Istovremeno, AMSS upozorava vozače da magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost i otežavaju vožnju na većini putnih pravaca u Srbiji, kao i da se savetuje maksimalan oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja.