NUNS: Policija i dalje štiti napadače, a legitimiše novinare – hitno istražiti napade na novinare u Negotinu

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da je tokom lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju došlo do niza napada i zastrašivanja novinara, uz neadekvatno postupanje policije. Organizacija je upozorila da MUP ni ovog puta nije obezbedio osnovne uslove za bezbedan rad medijskih radnika, što postaje pravilo, a ne izuzetak.

Fotoreporter Gavrilo Andrić napadnut je u Negotinu kada mu je grupa ljudi na kvadovima prešla preko noge, dok mu je suvozač oteo telefon iz ruke. Policija nije reagovala, pa je Andrić sam pronašao svoj uređaj, uz pomoć nekoliko građana, dok su dva inspektora prisustvovala događaju, prenosi NUNS. Dopisnica Katarina Golubović iz Nove S televizije ometana je tokom uključenja u Dnevnik, dok su pripadnici SNS-a ometali njen rad uvredama i odgurivanjem. Zbog rizika po