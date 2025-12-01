NUNS: Policija i dalje štiti napadače, a legitimiše novinare – hitno istražiti napade na novinare u Negotinu

In medija pre 1 sat
NUNS: Policija i dalje štiti napadače, a legitimiše novinare – hitno istražiti napade na novinare u Negotinu

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da je tokom lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju došlo do niza napada i zastrašivanja novinara, uz neadekvatno postupanje policije. Organizacija je upozorila da MUP ni ovog puta nije obezbedio osnovne uslove za bezbedan rad medijskih radnika, što postaje pravilo, a ne izuzetak.

Fotoreporter Gavrilo Andrić napadnut je u Negotinu kada mu je grupa ljudi na kvadovima prešla preko noge, dok mu je suvozač oteo telefon iz ruke. Policija nije reagovala, pa je Andrić sam pronašao svoj uređaj, uz pomoć nekoliko građana, dok su dva inspektora prisustvovala događaju, prenosi NUNS. Dopisnica Katarina Golubović iz Nove S televizije ometana je tokom uključenja u Dnevnik, dok su pripadnici SNS-a ometali njen rad uvredama i odgurivanjem. Zbog rizika po
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

UNS: Nedopustivi napadi, ometanja u radu i zastrašivanja novinara

UNS: Nedopustivi napadi, ometanja u radu i zastrašivanja novinara

Cenzolovka pre 51 minuta
NUNS: Hitno istražiti napade na izveštače tokom izbora u nedelju u Negotinu, Mionici i Sečnju

NUNS: Hitno istražiti napade na izveštače tokom izbora u nedelju u Negotinu, Mionici i Sečnju

N1 Info pre 1 sat
NUNS: Policija i dalje štiti napadače, a legitimiše novinare – hitno istražiti napade na novinare u Negotinu

NUNS: Policija i dalje štiti napadače, a legitimiše novinare – hitno istražiti napade na novinare u Negotinu

Cenzolovka pre 1 sat
NUNS: MUP obesmislio Sporazum za unapređenje bezbednosti novinara

NUNS: MUP obesmislio Sporazum za unapređenje bezbednosti novinara

Danas pre 1 sat
UNS: Nedopustivi napadi, ometanje i zastrašivanje izveštača tokom izbora u Negotinu

UNS: Nedopustivi napadi, ometanje i zastrašivanje izveštača tokom izbora u Negotinu

N1 Info pre 3 sata
UNS: Nedopustivi napadi, ometanje i zastrašivanje izveštača tokom izbora u Negotinu

UNS: Nedopustivi napadi, ometanje i zastrašivanje izveštača tokom izbora u Negotinu

Danas pre 3 sata
ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPSNSIzboriNegotinMionica

Društvo, najnovije vesti »

Frankfurter algemajne cajtung o slučaju "Sarajevo safariji": Lov na ljude koštao 300.000 evra

Frankfurter algemajne cajtung o slučaju "Sarajevo safariji": Lov na ljude koštao 300.000 evra

N1 Info pre 16 minuta
MSP Srbije osudilo izjave Konakovića o skandiranju navijača BiH

MSP Srbije osudilo izjave Konakovića o skandiranju navijača BiH

N1 Info pre 16 minuta
UNS: Nedopustivi napadi, ometanja u radu i zastrašivanja novinara

UNS: Nedopustivi napadi, ometanja u radu i zastrašivanja novinara

Cenzolovka pre 51 minuta
Škole, bolnice, Sportski centar „Pinki“, put kod gradilišta u Kragujevcu: Šta se sve obrušavalo u Srbiji samo od početka…

Škole, bolnice, Sportski centar „Pinki“, put kod gradilišta u Kragujevcu: Šta se sve obrušavalo u Srbiji samo od početka godine?

Nova ekonomija pre 36 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova osudilo rečnik Konakovića u vezi utakmice u Sarajevu

Ministarstvo spoljnih poslova osudilo rečnik Konakovića u vezi utakmice u Sarajevu

RTV pre 22 minuta