UNS: Nedopustivi napadi, ometanja u radu i zastrašivanja novinara

Udruženje novinara Srbije (UNS) smatra nedopustivim jučerašnje napade na novinare, kao i ometanje u radu i zastrašivanje koleginica i kolega i traži od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne.

Otimanje telefona Gavrilu Andriću u Negotinu (snimak ekrana N1) UNS je juče, osim slučaja napada na fotoreportera Gavrila Andrića, zabeležio još šest slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara i medijskih radnika koji su izveštavali sa lokalnih izbora u Negotinu. Novinari studentskih medija „Mašina“ i „Blokada info“, kao i novinarke NG portala i TV Njuzmaks Balkans fizički su napadnuti. Novinaru „Blokade info“ Uglješi Surdučkom tom prilikom, kako je rekao za UNS,