"Da sam znao, ne bih seo, krivica je u tome..." Novo oglašavanje Lukasa o slici na kojoj je pored Nasera Orića: Izvinjavam se svima koje sam povredio

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj se vidi kako sedi u društvu Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata, izazvala je pravu buru širom regiona, a tim povodom se sada ponovo oglasio folker, te uputio izvinjenje svima koje je povredio.

Lukas se najpre obratio političaru Miloradu Dodiku, koji je istakao da pevač više nema kredibilitet da nastupa u RS, a nastup u Jahorini mu je takođe otkazan. "Dodik nema kredibilitet a ne ja, ja sam i dalje pevač, a šta je on?" - pitao je Lukas u svojoj objavi na mrežama, pa nastavio: "Da dodam još nešto, vrlo bitno. Ako sam kriv što sam seo za sto, jesam, i izvinjavam se svakome ako sam povredio bilo čije osećanje i nacionalno i lično. Krivica je u tome što nisam