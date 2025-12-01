Lukas je jači od Dodika? "Vidimo se na Jahorini" (video)

Pravda pre 1 sat  |  Direktno.rs
Lukas je jači od Dodika? "Vidimo se na Jahorini" (video)

Fotka na kojoj je folk pevač u društvu Nasera Orića pokrenula je buru u javnosti, u međuvremenu je Lukasu otkazan nastup na Jahorini.

Nakon što se juče u medijima pojavila fotografija Ace Lukasa sa Naserom Orićem, folk pevaču je otkazan nastup na Jahorini, što je potvrdila uprava Olimpijskog centra Jahorina. Juče se oglasio i Milorad Dodik, koji je, između ostalog, naveo da je "Lukas izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u RS, a pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini". Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official) Lukas mu je
Mondo pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Euronews pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Kurir pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Blic pre 18 minuta
Blic pre 53 minuta
Blic pre 23 minuta
Blic pre 43 minuta
Blic pre 13 minuta