Informatičari Srbije osvojili četiri medalje u Rumuniji, Nišlija se okitio bronzom

pre 8 minuta
Četvoročlana ekipa Srbije osvojila je po dve srebrne i bronzane medalje na Rumunskom masteru iz iformatike, a među njma je i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije „Svetozar Marković“ u Nišu.

Na takmičenju održanom u Bukureštu od 26. do 29. novembra srebrne medalje su osvojili Stefan Šebez i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, a bronzane medalje Filip Repman, učenik Gimnazije “Veljko Petrović” u Somboru i Nišlija Atanasković. Na olimpijadi je učestvovalo ukupno 245 takmičara iz 13 zemalja. Rukovodioci ekipe bili su Filip Bojković i Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, navelo je Društvo matematičara
