Prognoza za 5 dana: Ovakvom vremenu se nismo nadali

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Nova.rs
Prognoza za 5 dana: Ovakvom vremenu se nismo nadali

Kakvo je vreme pred nama na startu decembra? Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas ujutru i pre podne ponegde u Bačkoj i Sremu, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije biti magla koja će smanjivati vidlјivost na 200 do 500 m. „Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.

Vetar uglavnom slab, promenlјiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 °C“, javlja RHMZ. Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti. Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima. Početkom sedmice očekuje se slab jutarnji mraz i magla. Dnevne temperature će biti u porastu, ali od srede uz
