Tramp ocenio da su dobre šanse za sporazum Ukrajina-Rusija, ali ne misle baš svi tako

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Beta
Tramp ocenio da su dobre šanse za sporazum Ukrajina-Rusija, ali ne misle baš svi tako

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je juče da su "dobre šanse" za postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine posle razgovora predstavnika Vašingtona i Kijeva u Americi, dok je njegov šef diplomatije Marko Rubio ostao mnogo oprezniji u procenama.

Američka i ukrajinska delegacija ocenile su kao „produktivne“ razgovore vođene na Floridi oko plana koji su SAD predstavili pre deset dana, ali su ga Ukrajinci i Evroplljani smatrali suviše povoljnim za Moskvu. „Još uvek ima posla“, upozorio je državni sekretar SAD Marko Rubio posle razgovora ukrajinskih pregovarača i visokih američkih zvaničnika na Flroidi. Jedan izvor u ukrajinskoj delegaciji rekao je da razgovori nisu bili laki. To nije sprečilo američkog
