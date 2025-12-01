Tramp ocenio da su dobre šanse za sporazum Ukrajina-Rusija, ali ne misle baš svi tako
Nova pre 34 minuta | Autor: Beta
Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je juče da su "dobre šanse" za postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine posle razgovora predstavnika Vašingtona i Kijeva u Americi, dok je njegov šef diplomatije Marko Rubio ostao mnogo oprezniji u procenama.
Američka i ukrajinska delegacija ocenile su kao „produktivne“ razgovore vođene na Floridi oko plana koji su SAD predstavili pre deset dana, ali su ga Ukrajinci i Evroplljani smatrali suviše povoljnim za Moskvu. „Još uvek ima posla“, upozorio je državni sekretar SAD Marko Rubio posle razgovora ukrajinskih pregovarača i visokih američkih zvaničnika na Flroidi. Jedan izvor u ukrajinskoj delegaciji rekao je da razgovori nisu bili laki. To nije sprečilo američkog