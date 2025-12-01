Strašna serija Lejkersa, Dončić i ekipa u velikoj formi (video)

Politika pre 4 sati
Strašna serija Lejkersa, Dončić i ekipa u velikoj formi (video)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Nju Orleansa rezultatom 133:121

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Nju Orleansa rezultatom 133:121 u utakmici NBA lige. Bila je to sedma uzastopna pobeda ekipe iz "grada anđela", koja se nalazi u izvanrednoj formi u prethodnom periodu. U pobedničkom timu briljirao je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Ostin Rivs je postigao 33 poena, dok je Diandre Ejton dodao 22 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Kod gostiju,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Sin zvezdine legende igra košarku života! Ostvario monstruozan tripl-dabl, ali uzalud: Tanderi zabeležili 12. pobedu u nizu!

Sin zvezdine legende igra košarku života! Ostvario monstruozan tripl-dabl, ali uzalud: Tanderi zabeležili 12. pobedu u nizu!

Kurir pre 1 sat
(Video) Lejkersi na Dončićev pogon: Slovenac najzaslužniji za nalet „jezerdžija“ i sedmi trijumf u nizu

(Video) Lejkersi na Dončićev pogon: Slovenac najzaslužniji za nalet „jezerdžija“ i sedmi trijumf u nizu

Dnevnik pre 3 sata
Luka Dončić predvodio Lejkerse do pobede, Oklahoma nastavlja seriju trijumfa

Luka Dončić predvodio Lejkerse do pobede, Oklahoma nastavlja seriju trijumfa

NIN pre 4 sati
Jedna od najboljih partija u karijeri! Boston slavio posle drame, čudesni Pričard brojao do 42! (video)

Jedna od najboljih partija u karijeri! Boston slavio posle drame, čudesni Pričard brojao do 42! (video)

Kurir pre 3 sata
Brutalna partija Edvardsa - 42 poena u pobedi protiv Sparsa! (video)

Brutalna partija Edvardsa - 42 poena u pobedi protiv Sparsa! (video)

Kurir pre 4 sati
VIDEO Luka Dončić izjednačio rekord NBA lige

VIDEO Luka Dončić izjednačio rekord NBA lige

Nova pre 4 sati
Drugi poraz Rajakovićevog Toronta u nizu, Oklahomi niko ne može ništa (VIDEO)

Drugi poraz Rajakovićevog Toronta u nizu, Oklahomi niko ne može ništa (VIDEO)

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u…

„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u istoriji Partizana

Danas pre 48 minuta
Iskusni stručnjak revoltiran: Spomenuo Željka Obradovića!

Iskusni stručnjak revoltiran: Spomenuo Željka Obradovića!

Hot sport pre 23 minuta
Važne vesti za grobare: Evo ko će voditi Partizan protiv Bajerna!

Važne vesti za grobare: Evo ko će voditi Partizan protiv Bajerna!

Hot sport pre 48 minuta
Teodorin „skok“, Olga tapka u mestu

Teodorin „skok“, Olga tapka u mestu

Vesti online pre 29 minuta
Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

Himna Srbije ispraćena uvredama u Sarajevu: Osuda KSS i Ambasade Srbije, traži se reakcija FIBA

NIN pre 43 minuta