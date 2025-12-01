Naložena saslušanja 15 svedoka: Dokle se stiglo sa finansijskom istragom za projekat rekonstrukcije pruge i Železničke stanice…

Više od godinu dana, tačnije 13 meseci, prošlo je od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 osoba, a u toku je nekoliko istražnih postupaka zbog tragedije. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) pokrenulo je finansijsku istragu koja se odnosi na projekat rekonstrukcije i finansiranja pruge i Železničke stanice, a kako saznaje Nova.rs, naložena su nova saslušanja u istražnom postupku.

Finansijska istraga u predmetu „Nadstrešnica“ traje već mesecima, a saslušani su svi osumnjičeni sem jedne osobe koja je u bekstvu. Reč je o finansijskoj istrazi koja se odnosi na malverzacije na projektu rekonstrukcije srpske pruge i Železničke stanice u Novom Sadu, na kojoj je 1. novembra prošle godine došlo do pada nadstrešnice i stradalo je 16 osoba. Tragedija se dogodila samo nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice, kojoj su prisustvovali visoki