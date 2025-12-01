U 2025. u Srbiji registrovano 100 osoba zaraženih HIV, u Prokuplju nema

U ovoj godini na teritoriji čitave Srbije registrovano je 100 zaraženih HIV, a na teritoriji Topličkog okruga nema ni jedne osobe kod koje je identifikovan ovaj virus, najnoviji su podaci Instituta “Batut”.

Povodom 1. decembra svetskog dana borbe protiv SIDE u holu Doma zdravlja Prokuplje održano je edukativno predavanje, koje je držao specijalista infektologije dr Nikola Petrović. On je objasnio da su prevencija i rano otrkivanje bolesti najvažniji segmenti u sprečavanju širenja virusa HIV. –Od kako je 1985. godine u tada bivšoj Jugoslaviji, a kasnije samo na teritoriji naše zemlje, započeto testiranje na HIV ukupno je zabeleženo prisustvo virusa za ovih četrdeset