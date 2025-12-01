U 2025. u Srbiji registrovano 100 osoba zaraženih HIV, u Prokuplju nema

Prokuplje press pre 1 sat  |  Biljana Roganović
U 2025. u Srbiji registrovano 100 osoba zaraženih HIV, u Prokuplju nema

U ovoj godini na teritoriji čitave Srbije registrovano je 100 zaraženih HIV, a na teritoriji Topličkog okruga nema ni jedne osobe kod koje je identifikovan ovaj virus, najnoviji su podaci Instituta “Batut”.

Povodom 1. decembra svetskog dana borbe protiv SIDE u holu Doma zdravlja Prokuplje održano je edukativno predavanje, koje je držao specijalista infektologije dr Nikola Petrović. On je objasnio da su prevencija i rano otrkivanje bolesti najvažniji segmenti u sprečavanju širenja virusa HIV. –Od kako je 1985. godine u tada bivšoj Jugoslaviji, a kasnije samo na teritoriji naše zemlje, započeto testiranje na HIV ukupno je zabeleženo prisustvo virusa za ovih četrdeset
Otvori na prokupljepress.com

Povezane vesti »

Svetski dan borbe protiv side: U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

Svetski dan borbe protiv side: U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

Danas pre 20 minuta
U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

N1 Info pre 50 minuta
Epidemiolog Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

Epidemiolog Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

NIN pre 3 sata
U Srbiji otkriveno 99 osoba inficiranih HIV-om: "Danas radimo anonimno testiranje na 4 lokacije"

U Srbiji otkriveno 99 osoba inficiranih HIV-om: "Danas radimo anonimno testiranje na 4 lokacije"

Mondo pre 3 sata
Dan kada ceo svet staje uz one koji žive sa HIV-om, u Srbiji za 11 meseci 99 novootkrivenih slučajeva

Dan kada ceo svet staje uz one koji žive sa HIV-om, u Srbiji za 11 meseci 99 novootkrivenih slučajeva

InfoKG pre 2 sata
Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Plus online pre 2 sata
Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

JugoslavijaHIVProkuplje

Vojvodina, najnovije vesti »

Svetski dan borbe protiv side: U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

Svetski dan borbe protiv side: U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

Danas pre 20 minuta
Otvorena tradicionalna manifestacija "Dani matematike u Novom Sadu"

Otvorena tradicionalna manifestacija "Dani matematike u Novom Sadu"

RTV pre 25 minuta
U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

U svetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

N1 Info pre 50 minuta
Centar modernih veština predlaže veće učešće mladih i žena u zaštiti životne sredine u Sremskoj Mitrovici

Centar modernih veština predlaže veće učešće mladih i žena u zaštiti životne sredine u Sremskoj Mitrovici

In medija pre 55 minuta
U sredu otvaranje izložbe „Moj svet“ povodom Dana osoba sa invaliditetom

U sredu otvaranje izložbe „Moj svet“ povodom Dana osoba sa invaliditetom

Subotica.com pre 1 sat