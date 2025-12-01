Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno
Epidemiolog u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Zoran Milosavljević rekao je danas povodom Svetskog dana borbe protiv side da je u Srbiji dostupna savremena terapija koja omogućava osobama zaraženim HIV-om da žive normalan život, ali je napomenuo da je za njenu uspešnost važno testiranje, kako bi se infekcija otkrila što ranije. "U Srbiji je dostupna savremena terapija. Od prošle godine mi imamo sve grupe lekova koji su savremeni, a pored toga
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U 2025. u Srbiji registrovano 100 osoba zaraženih HIV, u Prokuplju nema

U 2025. u Srbiji registrovano 100 osoba zaraženih HIV, u Prokuplju nema

Prokuplje press pre 23 minuta
Epidemiolog Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

Epidemiolog Milosavljević: U Srbiji se živi sa HIV-om, ali je rano otkrivanje važno

NIN pre 1 sat
U Srbiji otkriveno 99 osoba inficiranih HIV-om: "Danas radimo anonimno testiranje na 4 lokacije"

U Srbiji otkriveno 99 osoba inficiranih HIV-om: "Danas radimo anonimno testiranje na 4 lokacije"

Mondo pre 1 sat
Dan kada ceo svet staje uz one koji žive sa HIV-om, u Srbiji za 11 meseci 99 novootkrivenih slučajeva

Dan kada ceo svet staje uz one koji žive sa HIV-om, u Srbiji za 11 meseci 99 novootkrivenih slučajeva

InfoKG pre 1 sat
Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Plus online pre 53 minuta
HIV se i dalje kasno otkriva: Strah, stigma i predrasude glavne prepreke testiranju u Srbiji

HIV se i dalje kasno otkriva: Strah, stigma i predrasude glavne prepreke testiranju u Srbiji

Rešetka pre 1 sat
HIV je hronično stanje sa kojim se može dočekati potomstvo i starost – u testiranju i terapiji je ključ

HIV je hronično stanje sa kojim se može dočekati potomstvo i starost – u testiranju i terapiji je ključ

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HIVMilan Jovanovićaidsjavno zdravlje

Vojvodina, najnovije vesti »

Centar za unapređenje bezbednosti organizuje predavanja za srednjoškolce

Centar za unapređenje bezbednosti organizuje predavanja za srednjoškolce

RTV pre 38 minuta
"Vinski park" u Sremskoj Mitrovici okupio tridesetak izlagača vina iz Srbije

"Vinski park" u Sremskoj Mitrovici okupio tridesetak izlagača vina iz Srbije

RTV pre 33 minuta
Komisija izabrala 16 kompozicija za 36. Festival nove rusinske pesme "Ružin vrt 2026"

Komisija izabrala 16 kompozicija za 36. Festival nove rusinske pesme "Ružin vrt 2026"

RTV pre 48 minuta
Kad jaganjci ne utihnu: Glas oca i sina koji danas zajedno brane dostojanstvo i pravo na pravednije društvo Glas oca i sina

Kad jaganjci ne utihnu: Glas oca i sina koji danas zajedno brane dostojanstvo i pravo na pravednije društvo Glas oca i sina

Volim Zrenjanin pre 48 minuta
Deo Bulevara Patrijarha Pavla bez grejanja

Deo Bulevara Patrijarha Pavla bez grejanja

Moj Novi Sad pre 48 minuta