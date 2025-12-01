Svetski dan borbe protiv side: Savremena terapija pruža kvalitetan život, ali stigma i dalje prisutna

Borba protiv HIV-a u Srbiji poslednjih godina beleži pomake – stigma je manja nego ranije, mada ipak prisutna, terapija je savremena i lako dostupna, a zdravstveni radnici ističu da se uz pravovremeno lečenje može živeti potpuno kvalitetno i bez ograničenja.

Ipak, predrasude i strah i dalje postoje, posebno u manjim sredinama, gde se deo pacijenata odlučuje da terapiju nastavi u drugim gradovima kako bi izbegao prepoznavanje. Stručnjaci naglašavaju da je upravo podrška zajednice presudna, jer osobe koje žive sa HIV-om nisu krivci i ne smeju ostati izolovane. Preventiva se takođe menja – zahvaljujući savremenim terapijama, na primeru Londona se može videti da je broj novih HIV slučaja, među visokorizičnim seksualnim