Danas je Badnji dan

Ozon press pre 1 sat
Danas je Badnji dan

Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijama u hramovima i porodičnim okupljanjem za posnom trpezom, pred najradosnihi hrišćanski praznik Božić – praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista.

U Božićnoj poslanici poglavar SPC je poručio i da su nam danas više nego ikad, potrebni mir na zemlji i dobra volja među ljudima i narodima! Božić je dan kada se slavi rođenje Isusa Hrista i, zajedno sa Uskrsom, predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Pripreme za ovaj praznik počinju 40 dana pre 7. januara Božićnim postom koji predstavlja pročišćenje duha i tela, a ljudi se u Srbiji pozdravljaju rečima „Hristos se rodi”, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

RTS pre 49 minuta
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

Ozon pre 14 minuta
Danas je Badnji dan - najavljuje proslavu Božića

Danas je Badnji dan - najavljuje proslavu Božića

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji danSPC

Vojvodina, najnovije vesti »

Vozačima se preporučuje se oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, poledice i odrona

Vozačima se preporučuje se oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, poledice i odrona

RTV pre 14 minuta
Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

RTV pre 50 minuta
Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

RTV pre 50 minuta
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

Ozon pre 14 minuta
Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

RTS pre 49 minuta