Dan borbe protiv HIV-a, dijagnoza i terapija

HIV je danas hronično stanje sa kojim se, uz pravovremeno otkrivanje i terapiju koja je dostupna, može dočekati i zdravo potomstvo i starost. Na Svetski dan borbe protiv HIV-a statistika pokazuje da je tokom ove godine u Srbiji 99-oro novootkrivenih pacijenata sa tim virusom, u Nišu dvoje.

Prema zvaničnim podacima, veliki broj dijagnoza vezanih za HIV postavi se kada je već kasno za započinjanje optimalne terapije. Aleksandar Nikolić, Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje POTENT, kaže: "U Srbiji se ljudi ne testiraju dovoljno. Kasno se najčešće jave osobe ženskog pola, jer im ne padne na pamet da se testiraju. U Srbiji postoje ljudi koji su u riziku, a to su muškarci koji imaju seks sa muškarcima. To jeste povećan rizik i postoje