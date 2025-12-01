Kad voda peče: Bitka za Gruziju i bacanje hemijskih otrova na demonstrante

BBC istraga otkriva da su antivladini demonstranti verovatno bili meta kamita - otrovnog gasa kojeg je razvila Francuska protiv Nemačke u Prvom svetskom ratu.

Gela Khasaia Jedan od demonstranata, Gela Hasaja, kaže da mu je koža gorela nakon što su poprskali tečnoću iz vodenog topa Gruzijske vlasti su prošle godine upotrebile hemijsko oružje iz vremena Prvog svetskog rata da bi suzbile antivladine demonstrante, pokazuju dokazi koje je sakupio BBC. „Mogli ste da osetite kako voda peče“, rekao je jedan od demonstranata za vodene topove uperene u njega i druge na ulicama glavnog grada Tbilisija. Bila je to senzacija, rekao