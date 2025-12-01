Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati; Kijev: Tri osobe poginule u napadu na Dnjepropetrovsk

Rat u Ukrajini – 1.377. dan. Volodimir Zelenski sastao se sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati, kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima. Sa druge strane, specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof danas putuje u Moskvu. Kremlj saopštava da će se sutra sastati sa Vladimirom Putinom u popodnevnim časovima. Tri osobe su poginule jutros u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk, saopštava Kijev.

Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati. Bilateralni razgovor je u toku, prenosi francuska televizija BFM. Iz Predsedništva je ranije najavljeno da će Makron i Zelenski razgovarati o postizanju pravednog i trajnog mira u Ukrajini kao nastavak nedavnih razgovora u Ženevi o američkom mirovnom planu u tesnoj koordinaciji sa evropskim