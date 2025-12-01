Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati; Kijev: Tri osobe poginule u napadu na Dnjepropetrovsk

RTS pre 48 minuta
Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati; Kijev: Tri osobe poginule u napadu na Dnjepropetrovsk

Rat u Ukrajini – 1.377. dan. Volodimir Zelenski sastao se sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati, kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima. Sa druge strane, specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof danas putuje u Moskvu. Kremlj saopštava da će se sutra sastati sa Vladimirom Putinom u popodnevnim časovima. Tri osobe su poginule jutros u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk, saopštava Kijev.

Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati. Bilateralni razgovor je u toku, prenosi francuska televizija BFM. Iz Predsedništva je ranije najavljeno da će Makron i Zelenski razgovarati o postizanju pravednog i trajnog mira u Ukrajini kao nastavak nedavnih razgovora u Ženevi o američkom mirovnom planu u tesnoj koordinaciji sa evropskim
Konaković: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača BIH, bilo je opravdano

Konaković: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača BIH, bilo je opravdano

N1 Info pre 34 minuta
Konaković: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača BIH, bilo je opravdano

Konaković: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača BIH, bilo je opravdano

Beta pre 14 minuta
Sukobi policije i poljoprivrednika u Grčkoj (FOTO)

Sukobi policije i poljoprivrednika u Grčkoj (FOTO)

Danas pre 49 minuta
Tadžikistan: Petorica Kineza ubijena tokom prošle nedelje u napadima iz Avganistana

Tadžikistan: Petorica Kineza ubijena tokom prošle nedelje u napadima iz Avganistana

RTV pre 14 minuta
Ministar spoljnih poslova BiH: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača na utakmici reprezentacije, bilo je opravdano…

Ministar spoljnih poslova BiH: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača na utakmici reprezentacije, bilo je opravdano

Nedeljnik pre 34 minuta