Predsednik: Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici

VALJEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi trebalo izgraditi obilaznicu oko Mionice i najavio pomoć za lokalne puteve i rešavanje problema sa vodovodom.

"Moramo još dosta da uradimo u Mionici, iako smo već dosta i uradili. Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici", rekao je Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice. Kako je rekao Vučić, urađeno je 48 kilometara puta i ostalo je još 40 kilmetara da se uradi. "I kada to završiš biće potrebno još 40 kilometara i nikada nije dovoljno i dosta", kazao je Vučić. On je rekao da će država pomoći ako bude trebalo da se završi do maja poslednja deonica