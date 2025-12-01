Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas sednicu raspravom o amandmanima na Predlog zakona o budžetu, a nastavak sednice zakazan je za 10.00 časova.

Na dnevnom redu treće sednice jesenjeg zasedanja je, osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, još 57 tačaka. Sednica je počela 25. novembra, a poslanici su 27. novembra završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima. Osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, na dnevnom redu su izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju; Vučić: Pobeda SNS-a u sve tri opštine

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju; Vučić: Pobeda SNS-a u sve tri opštine

RTS pre 1 dan
Tačno u 7 otvorena sva biračka mesta u Mionici - ovo su slike sa lica mesta: Pravo glasa ima 10.642 građana, pred njima šest…

Tačno u 7 otvorena sva biračka mesta u Mionici - ovo su slike sa lica mesta: Pravo glasa ima 10.642 građana, pred njima šest izbornih listi (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
Brnabić: Hvala građanima što su izašli na izbore i poklonili poverenje Vučiću i SNS

Brnabić: Hvala građanima što su izašli na izbore i poklonili poverenje Vučiću i SNS

RTV pre 5 sati
Socijaldemokratska partija Srbije u Mionici prešla izborni cenzus

Socijaldemokratska partija Srbije u Mionici prešla izborni cenzus

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Ana Brnabić: Jedva čekam rezultate izbora

Ana Brnabić: Jedva čekam rezultate izbora

Nova pre 5 sati
Tačno u 7 otvorena sva biračka mesta u Mionici - ovo su slike sa lica mesta: Pravo glasa ima 10.642 građana, pred njima šest…

Tačno u 7 otvorena sva biračka mesta u Mionici - ovo su slike sa lica mesta: Pravo glasa ima 10.642 građana, pred njima šest izbornih listi (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 7 sati
Oglasio se bivši predsednik Srbije: Naprednjaci napali Mionicu, Sečanj i Negotin

Oglasio se bivši predsednik Srbije: Naprednjaci napali Mionicu, Sečanj i Negotin

Ozon press pre 10 sati

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetBudžet Srbije

Politika, najnovije vesti »

Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta

RTV pre 33 minuta
Mala vežba ratnog stanja

Mala vežba ratnog stanja

Radar pre 3 sata
Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Danas pre 3 sata
Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Danas pre 3 sata
Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Danas pre 5 sati