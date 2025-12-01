Svetski dan borbe protiv HIV-a - u TC Merkator razgovori o faktorima rizika

NOVI SAD - Preventivni centar Doma zdravlja Novi Sad obeležava 1. decembar, Svetski dan borbe protiv HIV-a. U ponedeljak, 1. decembra, u tržnom centru Merkator, od 9 časova sugrađani će imati priliku da na temu HIV-a razgovaraju sa lekarima i sestrama Doma zdravlja. Uz podelu zdravstveno vaspitnog materijala vršiće se i provera riziko faktora po opšte čovekovo zdravlje.

Radionice se realizuju u sklopu projekta Prevencija HIV-a 2025, uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a širom sveta se obeležava svakog 1. decembra još od 1988. godine. Prvi slučajevi HIV infekcije u Vojvodini su registrovani 1985. godine, a prvi slučajev HIV bolesti su dijagnostikovani 1987. Trenutno 789 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om (IZJZV). Prema navodima Svetske zdravstvene organizacija, tokom
