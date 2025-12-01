Vrhovno javno tužilaštvo optužuje Skupštinski odbor: „Najteži oblik neprimerenog uticaja“ na tužilaštvo

Vrhovno javno tužilaštvo optužuje Skupštinski odbor: „Najteži oblik neprimerenog uticaja“ na tužilaštvo

Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) je ocenilo da način zakazivanja današnje sednice Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ono što su pre i tokom zasedanja govorili poslanici, „predstavlja, bez presedana, najteži do sada zabeleženi oblik neprimerenog uticaja na javno tužilaštvo u Srbiji“.

U saopštenju je ocenjeno da to „ima za cilj sprovođenje najavljenih ideja o promeni uloge, organizacije i načina rada javnog tužilaštava koje su u direktnoj suprotnosti sa važećim Ustavom i reformama iz 2022. godine“. Navodi se da su one i „u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim obavezama Srbije u vezi vladavine prava i sprovođenja Akcionog plana za pridruživanje EU“. Taj skupštinski odbor, čiji je predsednik funkcioner vladajuće Srspke napredne stranke (SNS)
Skupština SrbijeTužilaštvoSNSEUsrbija

