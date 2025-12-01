Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva u Srbiji, Tužilaštvo vlast optužuje za neprimerene pritiske

Slobodna Evropa pre 47 minuta
Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva u Srbiji, Tužilaštvo vlast optužuje za neprimerene pritiske

Skupštinski Odbor za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu nije usvojio izveštaje vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Srbiji, uz preporuku da i republički parlament učini isto.

Na sednici u ponedeljak 1. novembra, Odbor je razmatrao izveštaje o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti od početka 2020. do kraja aprila ove godine. Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) je ocenilo da su ta sednica i izjave predstavnika vlasti tokom nje "najteži oblik neprimerenog uticaja na Tužilaštvo" do sada. Žustra rasprava tokom sednice Odborom predsedava Uglješa Mrdić, poslanik iz redova Srpske napredne stranke
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Udarna" grupa naprednjaka u napadu na tužilaštva: Tužioci napustili sednicu

"Udarna" grupa naprednjaka u napadu na tužilaštva: Tužioci napustili sednicu

N1 Info pre 1 sat
VJT: Zlonamerni pokušaj Odbora za pravosuđe da utiče na tužilaštvo

VJT: Zlonamerni pokušaj Odbora za pravosuđe da utiče na tužilaštvo

Vreme pre 1 sat
Dolovac prekinula ćutanje: Odgovorila Uglješi Mrdiću

Dolovac prekinula ćutanje: Odgovorila Uglješi Mrdiću

Pravda pre 47 minuta
Vrhovno javno tužilaštvo optužuje Skupštinski odbor: „Najteži oblik neprimerenog uticaja“ na tužilaštvo

Vrhovno javno tužilaštvo optužuje Skupštinski odbor: „Najteži oblik neprimerenog uticaja“ na tužilaštvo

Serbian News Media pre 37 minuta
VJT o sednici skupštinskog Odbora: Do sada najteži oblik neprimerenog uticaja na Tužilaštvo

VJT o sednici skupštinskog Odbora: Do sada najteži oblik neprimerenog uticaja na Tužilaštvo

Nedeljnik pre 2 sata
Zagorka Dolovac odgovorila na „poziv na rat“ Uglješe Mrdića: Ovo je najteži oblik neprimerenog uticaja na tužilaštvo

Zagorka Dolovac odgovorila na „poziv na rat“ Uglješe Mrdića: Ovo je najteži oblik neprimerenog uticaja na tužilaštvo

Nova pre 2 sata
Vrhovno javno tužilaštvo: Mrdić zlonamerno pokušao da ostvari neprimeren uticaj na tužilaštvo u celini

Vrhovno javno tužilaštvo: Mrdić zlonamerno pokušao da ostvari neprimeren uticaj na tužilaštvo u celini

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSrpska napredna stranka

Društvo, najnovije vesti »

„Prevršilo svaku meru“: Skandalazno ponašanje Nikole Selakovića koji je odbio da da iskaz u tužilaštvu

„Prevršilo svaku meru“: Skandalazno ponašanje Nikole Selakovića koji je odbio da da iskaz u tužilaštvu

Danas pre 2 minuta
Džaba sve, studenti su priznali rezultate

Džaba sve, studenti su priznali rezultate

Danas pre 1 sat
Hitno se oglasili "Putevi Srbije" Izdato upozorenje za vozače: Ove deonice su najkritičnije

Hitno se oglasili "Putevi Srbije" Izdato upozorenje za vozače: Ove deonice su najkritičnije

Blic pre 1 sat
Tri karte za Holivud u Mionici: Utisci Dragoljuba Draže Petrovića sa mioničkih izbora

Tri karte za Holivud u Mionici: Utisci Dragoljuba Draže Petrovića sa mioničkih izbora

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 96. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 96. kolu?

Danas pre 1 sat