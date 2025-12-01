Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva u Srbiji, Tužilaštvo vlast optužuje za neprimerene pritiske

Skupštinski Odbor za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu nije usvojio izveštaje vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Srbiji, uz preporuku da i republički parlament učini isto.

Na sednici u ponedeljak 1. novembra, Odbor je razmatrao izveštaje o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti od početka 2020. do kraja aprila ove godine. Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) je ocenilo da su ta sednica i izjave predstavnika vlasti tokom nje "najteži oblik neprimerenog uticaja na Tužilaštvo" do sada. Žustra rasprava tokom sednice Odborom predsedava Uglješa Mrdić, poslanik iz redova Srpske napredne stranke